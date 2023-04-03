Rui Amaral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Amaral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rui Amaral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rui Amaral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rui Amaral 30 Nisan 2003 tarihinde Paços de Ferreira şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rui Miguel Soares Amaral Carneiro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rui Amaral Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rui Amaral, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rui Amaral'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Rui Amaral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rui Amaral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Paços Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Paços Sub-17
1 Temmuz 2020 yılında Leixões U19
1 Temmuz 2022 yılında Leixões A23
Rui Amaral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rui Amaral şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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