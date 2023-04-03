Rui Andre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Andre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rui Andre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rui Andre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rui Andre 17 Ekim 2002 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rui Miguel Machado André şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rui Andre Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Winger Agency yapmaktadır. Rui Andre, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rui Andre'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Rui Andre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rui Andre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Palmeiras U15
1 Temmuz 2016 yılında Braga U15
1 Temmuz 2017 yılında Palmeiras U17
1 Temmuz 2018 yılında Braga U17
1 Temmuz 2019 yılında Gil Vicente U19
1 Temmuz 2020 yılında Rio Ave FC U19
1 Temmuz 2021 yılında Rio Ave A23
Rui Andre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rui Andre şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SC Braga (2011-19), Gil Vicente (2019-20), Rio Ave FC (2020-21)
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