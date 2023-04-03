Rui Correia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Correia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rui Correia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rui Correia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rui Correia 16 Şubat 2002 tarihinde Guimarães şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rui Daniel Ribeiro Correia şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rui Correia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tigerfoot yapmaktadır. Rui Correia, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rui Correia'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Rui Correia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rui Correia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Vizela U15
1 Temmuz 2017 yılında Vizela U17
1 Ocak 2019 yılında Vizela U19
1 Temmuz 2019 yılında Guimarães U19
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2021 yılında Guimarães B
Rui Correia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rui Correia şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.
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