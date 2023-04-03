Rui Fujisaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Fujisaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rui Fujisaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rui Fujisaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rui Fujisaki 28 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤﨑 琉依 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rui Fujisaki Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Rui Fujisaki'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rui Fujisaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rui Fujisaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Kansai Univ.
Rui Fujisaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rui Fujisaki şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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