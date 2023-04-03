Rui Fujisaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Fujisaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rui Fujisaki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rui Fujisaki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.