Rui Gan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Gan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rui Gan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rui Gan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rui Gan 11 Ocak 1985 tarihinde Chongqing şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 甘锐 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rui Gan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 9 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Rui Gan'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Rui Gan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rui Gan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rui Gan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rui Gan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2015 yılında NJ Qianbao

9 Mart 2018 yılında CD Rongcheng

Rui Gan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rui Gan şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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