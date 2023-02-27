Rui Osako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Osako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rui Osako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rui Osako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rui Osako 13 Ekim 2004 tarihinde ---, Kagoshima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大迫 塁 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rui Osako Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Rui Osako, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Rui Osako'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.
Rui Osako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rui Osako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Cerezo Osaka
Rui Osako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rui Osako şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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