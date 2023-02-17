Rui Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rui Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rui Pedro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rui Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rui Pedro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rui Pedro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rui Pedro 20 Mart 1998 tarihinde Pedorido şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rui Pedro da Silva e Sousa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rui Pedro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nomi Sports yapmaktadır. Rui Pedro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Rui Pedro'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rui Pedro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rui59pedro/

Rui Pedroboyu ve yaşı kaç

Rui Pedro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rui Pedro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rui Pedro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rui Pedro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2017 yılında FC Porto

31 Ağu 2017 yılında Boavista

30 Haziran 2018 yılında FC Porto

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto B

30 Ocak 2019 yılında Varzim

30 Haziran 2019 yılında FC Porto B

18 Ağu 2019 yılında Recre Granada

30 Ocak 2020 yılında FC Porto B

31 Ocak 2020 yılında Leixões

30 Haziran 2020 yılında FC Porto B

4 Eylül 2020 yılında Leixões

25 Ocak 2021 yılında Penafiel

19 Ağu 2022 yılında NK Olimpija

Rui Pedro kimdir

Rui Pedro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rui Pedro şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Paivense (2009-2012), FC Porto (2012-2013)

Rui Pedro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 9 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Rui Pedro nereli

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