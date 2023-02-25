Rui Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rui Yu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rui Yu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rui Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rui Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rui Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rui Yu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rui Yu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rui Yu 11 Ağustos 1992 tarihinde Benxi, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 于睿 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rui Yu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rui Yu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 13 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rui Yu'nin Shanghai Port ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rui Yu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rui Yu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Rui Yu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rui Yu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında GZ Renhe

24 Temmuz 2013 yılında HB Zhongji

31 Aralık 2013 yılında GZ Renhe

1 Ocak 2017 yılında CC Yatai

13 Ocak 2020 yılında SH SIPG

28 Nisan 2022 yılında KS FC

31 Aralık 2022 yılında SH Port

Rui Yu kimdir

Rui Yu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rui Yu şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Rui Yu nereli

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