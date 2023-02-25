Ruibao Hu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruibao Hu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruibao Hu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruibao Hu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruibao Hu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruibao Hu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruibao Hu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruibao Hu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruibao Hu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruibao Hu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruibao Hu 17 Ekim 1996 tarihinde Heze, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 胡睿宝 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruibao Hu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruibao Hu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 26 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Ruibao Hu'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 28 Şubat 2026 tarihinde bitmektedir.

Ruibao Hu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruibao Hu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruibao Hu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruibao Hu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2016 yılında GZ Evergrande

10 Şubat 2017 yılında Vejle BK

7 Ağustos 2017 yılında Darmstadt 98

3 Ocak 2018 yılında Vejle BK

3 Şubat 2018 yılında GZ Evergrande

8 Temmuz 2019 yılında HN Jianye

31 Aralık 2019 yılında GZ Evergrande

24 Temmuz 2020 yılında GuaZ FC Res.

14 Mart 2021 yılında GZ City

26 Nisan 2022 yılında CD Rongcheng

Ruibao Hu kimdir

Ruibao Hu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruibao Hu şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Ruibao Hu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 27 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Ruibao Hu nereli

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