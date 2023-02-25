Ruicheng Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruicheng Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruicheng Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruicheng Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruicheng Liu 28 Nisan 1999 tarihinde Xishuangbanna, Yunnan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘芮成 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruicheng Liu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ruicheng Liu'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruicheng Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruicheng Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruicheng Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruicheng Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında GuaZ FC Res.

28 Şubat 2018 yılında NMG Zhongyou

31 Aralık 2018 yılında GuaZ FC Res.

28 Şubat 2019 yılında XJ T. Leopard

31 Aralık 2019 yılında GuaZ FC Res.

24 Temmuz 2020 yılında KS FC

5 Ağustos 2022 yılında JX Dark Horse

31 Aralık 2022 yılında KS FC

Ruicheng Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruicheng Liu şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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