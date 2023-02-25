Ruifeng Huang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruifeng Huang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruifeng Huang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruifeng Huang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruifeng Huang 10 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 黄锐烽 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruifeng Huang Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ruifeng Huang'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruifeng Huang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruifeng Huang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruifeng Huang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruifeng Huang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında TJ Tianhai U19

1 Ocak 2019 yılında TJ Tianh. Res.

12 Temmuz 2019 yılında TJ Tianhai

25 Şubat 2020 yılında SZ FC Res.

7 Eylül 2020 yılında Changchun Res.

31 Aralık 2020 yılında SZ FC Res.

1 Ocak 2021 yılında SZ FC

Ruifeng Huang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruifeng Huang şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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