Ruiqi Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruiqi Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruiqi Yang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruiqi Yang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruiqi Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruiqi Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruiqi Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruiqi Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruiqi Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruiqi Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruiqi Yang 8 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨瑞琦 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruiqi Yang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ruiqi Yang'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruiqi Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruiqi Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruiqi Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruiqi Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2022 yılında SD Taishan U21

30 Ağustos 2022 yılında SD Taishan

Ruiqi Yang kimdir

Ruiqi Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruiqi Yang şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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Ruiqi Yang nereli

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