Rükû ne demek, TDK'ya göre Rükû kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rükû ne demek? Rükû TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rükû kelimesi. Peki rükû ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rükû nedir, rükû kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RÜKÛ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rükû kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rükû kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre rükû kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öne doğru eğilme

- Namazda elleri dizlere dayayıp öne doğru eğilme

