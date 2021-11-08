Rulman ne demek, TDK'ya göre Rulman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rulman ne demek? Rulman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rulman kelimesi. Peki rulman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rulman nedir, rulman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RULMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rulman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rulman kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rulman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça

