Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde ‘bizi affedin’ çağrısı

KIBRIS'TA 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B örgütü tarafından Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde katledilen 126 Kıbrıslı Türkün anıldığı gün Kıbrıslı Rum barış aktivisti Christina Valanidou'nun yayınladığı "özür paylaşımı" gündem oldu.

Sosyal medya hesabından, "Sevgili Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız" diye selenen barış aktivisti Valanidou, "Sizden, size karşı işlenmiş Rum toplumunun tüm suç üyelerinin, masum insanlara, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçları için bizi affetmenizi istiyorum" dedi.

'BİR DAHA SAVAŞMAYALIM'

"Bu milliyetçilerin ve şöven Rumların, Rumlara karşı da suç işlediğini biliyorsunuz" diye devam eden Valanidou, "Ortak ülkemizi seven bizler, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi, ülkemiz ve bölgemizdeki barış için mücadelemize devam etmeliyiz. Bir daha asla savaşmamalı, bir daha asla toplumlarası çatışmalarda bulunmamalıyız. Kıbrıs, bölünemeyecek kadar küçüktür ve tüm Kıbrıslıların barış içinde yaşaması için yeterince büyük" ifadelerini kullandı.

Valanidou'nun paylaşımı medyada, "katliam gününde anlamlı" çağrı şeklinde yer aldı.

Kıbrıs'ta Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde en genci 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk katledilmişti.

DHA