Rum basını: Türkler küçük bir azınlık olarak kalacak

Ada’da iki toplumun arasında asla eşitlik olamayacağının altını çizen Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kıbrıs’taki Türk toplumu için "Kolumuza konan sivrisinekler" diyen Makarios’un yolunda ilerlemeye devam ediyor.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI’DAN ANASTASİADİS’E YANIT

Bu bağlamda, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumlar ile gerçekleştirdiği buluşmada, Ada’daki sorunları 1974 Harekâtı ile özdeşleştiren, tüm problemin kökeninin Türkiye olduğunu öne süren bir konuşma yapan ve Osmanlı Devleti’nden bu yana tapuları bulunan kapalı Maraş bölgesinin yerleşime açılması kararının "Maraş’ı kolonileştirme" olduğunu öne süren Lideri Nikos Anastasiadis’e cevap Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan geldi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI RUMLAR’IN HEDEFİNDE

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak" değerlendirmesinde bulunan Akıncı, Anastasiadis’in hala geçmiş mutabakatları inkâr eden, kararlara etkin katılımı şeytanlaştıran bir söylemi devam ettirdiğini belirtti. Rum basını, Akıncı’nın New York’taki Birleşmiş Milletler görüşmesine gitmeden önce Ercan Havaalanı’nda yaptığı bu konuşmayı küçümser bir tavırla karşıladı. Rumlar ile siyasi eşitlik isteğinin kabul edilemez olduğu yorumları yapıldı. Ada’nın mutlak bir şekilde Yunan, Kıbrıs Türk toplumunun ise "Küçük bir azınlıktan ibaret" olduğunu savunan geleneksel milliyetçi anlayış çerçevesinde Mustafa Akıncı’nın eşitlik talebi eleştiri bombardımanına tutuldu.

KIBRISLI TÜRK LİDERE SALDIRDI!

Kıbrıs Türk toplumuna değinirken, "toplum" ifadesini dahi parantez içinde yazarak böyle bir topluluk olmadığı sanrısıyla meselelere yaklaşan Rum basını, gerçekler uzak tavrında beklendiği gibi herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bazı yayın organları da KKTC’de Rum mezarlarına yapılan çirkin saldırıların sanki Mustafa Akıncı’nın emriyle gerçekleştirildiği propagandasıyla Kıbrıslı Türk lidere saldırdı. "Böylesine hoşgörüsüz bir liderin eşitlik ve hak üzerine konuşamayacağı" iddia edildi.