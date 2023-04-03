Ruma Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruma Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruma Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ruma Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ruma Nakamura {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ruma Nakamura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Ruma Nakamura'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ruma Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ruma Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ruma Nakamura şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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