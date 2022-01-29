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Rumeli Ekrem kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konukları arasında olan Rumeli Ekrem'in hayatı merak konusu oldu. Peki Rumeli Ekrem kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?İşte detaylar...

Rumeli Ekrem kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu olan Rumeli Ekrem merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Rumeli Ekrem kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?' sorularının yanıtına yer verdik...

RUMELİ EKREM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

27 Ekim 1975 İstanbul'da doğan Rumeli Ekrem İlkokul yıllarında müzikal yolculuğuna ilk adım attı.

Rumeli Ekrem, Makedonya`dan göç eden Rumeli Türkü olan ailesinin de etkisiyle Rumeli balkan müziğine ilgi duyarak kısa sürede Rumeli balkan camiasının sevilen sesi yorumcusu oldu.

Profesyonel ilk albümü 1995 yılında müzik severlerin beğenisine sundu.

Rumeli Ekrem'in ilk solo albümünü oluşturduğu 2004 senesine kadar 7 albüme imza attı. İlk solo "Zeytinyağlı" isimli albümünden sonra 2008 yılında 2.albümü "Şamama/Çingene" albümünü hazırladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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