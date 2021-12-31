Rumeli Orhan ve Kemal, Kanal D ekranlarında Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in yılbaşı özel programına konuk olmasının ardından merak konusu oldu. Peki Rumeli Orhan ve Kemal kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konukları Rumeli Orhan ve Kemal şarkıları

RUMELİ ORHAN VE KEMAL KİMDİR?

Aslen Makedonyalı olan Rumelili Orhan ve Kemal Kardeşlerin soyadı Pehlivan' dır. İkili, 2007 yılında profesyonel olarak müzik kariyerine adım atmıştır. Birçok albüm çıkaran Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler, ilk albümlerini 2008 yılında çıkarmıştır. İkili, birçok ulusal kanalda televizyon programları yapmıştır.

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Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler, “Babuba” şarkısıyla popülerliğe kavuşmuştur. Sevilen ikili ardından “Hap Koydum”, “Kaynanamın Altın Dişleri”, “Kestanem”, “Osman Aga”, “Pembe Şalvar”, “Teller Koptu”, “Yama Yama” şarkılarını piyasaya sürmüştür.

Dünyanın her ülkesinde konser ve davet programına katılan kardeşler, Rumeli kültürünü dünyaya duyurmaya devam ediyorlar.