Rumen Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rumen Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rumen Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rumen Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rumen Georgiev 8 Ekim 2003 tarihinde Montana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Румен Руменов Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rumen Georgiev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rumen Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rumen Georgiev'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rumen Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rumen Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rumen Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rumen Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Montana

Rumen Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rumen Georgiev şuan Montana takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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