Rumen öğrenciler Sinop’a veda etti

Öğrenci Değişim Programı ile Sinop'a gelen Rumen öğrenciler, düzenlenen kültür gecesi ile Sinop'a veda etti.

Sinop'a Romanya'dan "Öğrenci Değişimi Programı" ile gelen lise öğrencileri, bir restoranda düzenlenen veda gecesinde kendi kültürlerine ilişkin gösterilerle eğlendi.

Proje koordinatörü Oktay Kuru konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Proje kapsamında Romanya'dan 16 öğrenci ve 1 öğretmenden oluşan bir grubu Sinop'a getirdik, 7 gündür buradalar. Burada bulundukları süre içerisinde ilimizin tarihi, turistik yerlerini gezdirdik, Türkçe eğitimleri aldılar. Türk kültürünü onlara tanıttık. Bu tür etkinliklerle hem dışarıdan gelen öğrenciler, hem Sinoplular farklı kültürleri tanıma fırsatı buldular. Romanya'dan gelen grup Sinop'u çok sevdi" dedi.

Kaynak: İHA