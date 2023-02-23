Rumen Rumenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rumen Rumenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rumen Rumenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rumen Rumenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rumen Rumenov 7 Haziran 1993 tarihinde Shumen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Румен Ивайлов Руменов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rumen Rumenov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Rumen Rumenov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rumen Rumenov'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rumen Rumenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rumen Rumenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rumen Rumenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rumen Rumenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia II

7 Eylül 2016 yılında Neftochimik

1 Ocak 2017 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2017 yılında Etar

5 Ocak 2020 yılında Arda Kardzhali

16 Ağustos 2022 yılında Spartak Varna

Rumen Rumenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rumen Rumenov şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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