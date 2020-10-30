Rümeysa Yılmaztürk kimdir? İzmir depremi paylaşımı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen, Ege ve Marmara Bölgeleri'nin tüm il ve ilçelerinden hissedilen depremin bilançosu yeni yeni ortaya çıkmaya başlıyor. Saat 14.51'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremde 4 kişi hayatını kaybederken ilk belirlemelere göre 152 yaralı olduğu öğrenildi. Depremden en fazla Bayraklı ile Bornova ilçelerinin etkilendiği belirtilirken yurt genelinden deprem bölgesine yardımlar gönderilmeye başlandı. Tüm halkın kalbinin Ege'de attığı olayın ardından Twitter'da bazı hesaplarda yapılan paylaşımlar da tepkilere neden oldu. Tepki gören mesajlardan birini paylaşan Rümeysa Yılmaztürk kimdir? İşte Rümeysa Yılmaztürk'ün İzmir depremi paylaşımı

RÜMEYSA YILMAZTÜRK KİMDİR? İZMİR DEPREMİ PAYLAŞIMI

Bu paylaşımıyla birçok isimden tepki gören ve eleştirilen kullanıcının hesabının sahte olduğunu iddia eden kişiler de var. Bununla birlikte hesap hala açık ve erişilebilir durumda.

Emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, bu paylaşımları yapan kişiler hakkında gerekli çalışmaların başlatıldığı ifade edilerek

“İzmir depremi üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin ‘tespit’ çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.“ bilgisi verildi.

İŞTE O PAYLAŞIMA GELEN TEPKİLER