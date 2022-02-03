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Run ne demek, TDK'ya göre Run kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Run kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Run ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Run nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Run kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Run ne demek, TDK'ya göre Run kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Run ne demek? Run TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi run kelimesi. Peki run ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre run nedir, run kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

RUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Run kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Run kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre run kelimesi anlamı şu şekildedir:

- III-XIII. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerinde kullanılan alfabenin harflerinin her biri
- Göktürk yazıtlarında kullanılan yazı türünün harflerinden her biri

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