Runar Gissurarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Runar Gissurarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Runar Gissurarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Runar Gissurarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Runar Gissurarson 23 Kasım 1986 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Runar Gissurarson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Runar Gissurarson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Runar Gissurarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Runar Gissurarson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Runar Gissurarson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Runar Gissurarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Reynir S

22 Şubat 2020 yılında Njardvík

7 Nisan 2021 yılında Reynir S

17 Şubat 2022 yılında Keflavík

Runar Gissurarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Runar Gissurarson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.