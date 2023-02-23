Runar Mar Sigurjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Runar Mar Sigurjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Runar Mar Sigurjonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Runar Mar Sigurjonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Runar Mar Sigurjonsson 18 Haziran 1990 tarihinde Sauðárkrókur şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Rúnar Már Sigurlaugarson Sigurjónsson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Runar Mar Sigurjonsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Runar Mar Sigurjonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Runar Mar Sigurjonsson'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Runar Mar Sigurjonsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/runarmar/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/RunarMarSigurjonsson

Runar Mar Sigurjonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Runar Mar Sigurjonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Runar Mar Sigurjonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Runar Mar Sigurjonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Tindastóll

17 Mayıs 2007 yılında Ýmir

22 Nisan 2008 yılında HK Kópavogs

20 Şubat 2010 yılında Valur

1 Şubat 2013 yılında PEC Zwolle

3 Mayıs 2013 yılında Valur

12 Ağustos 2013 yılında GIF Sundsvall

7 Temmuz 2016 yılında Grasshoppers

16 Ocak 2018 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2018 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2019 yılında FC Astana

8 Şubat 2021 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında FC Voluntari

Runar Mar Sigurjonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Runar Mar Sigurjonsson şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Runar Mar Sigurjonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UMF Tindastóll

İzlanda takımında 16 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.