Runar Thor Sigurgeirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Runar Thor Sigurgeirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Runar Thor Sigurgeirsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Runar Thor Sigurgeirsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Runar Thor Sigurgeirsson 28 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rúnar Þór Sigurgeirsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Runar Thor Sigurgeirsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Runar Thor Sigurgeirsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Runar Thor Sigurgeirsson'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Runar Thor Sigurgeirsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Runar Thor Sigurgeirsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Runar Thor Sigurgeirsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Runar Thor Sigurgeirsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Nisan 2017 yılında Keflavík

8 Ocak 2023 yılında Östers IF

Runar Thor Sigurgeirsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Runar Thor Sigurgeirsson şuan Östers IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Runar Thor Sigurgeirsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 20 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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