Rune Frantsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rune Frantsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rune Frantsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rune Frantsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rune Frantsen 15 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rune Frantsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSG ApS yapmaktadır. Rune Frantsen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Rune Frantsen'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rune Frantsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rune Frantsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rune Frantsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rune Frantsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Hjörring

21 Ocak 2018 yılında AC Horsens

27 Ağu 2021 yılında Vendsyssel FF

Rune Frantsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rune Frantsen şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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