Ruofan Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruofan Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruofan Liu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruofan Liu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ruofan Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruofan Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruofan Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruofan Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruofan Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruofan Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruofan Liu 28 Ocak 1999 tarihinde Nanchong, Sichuan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘若钒 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruofan Liu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruofan Liu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 20 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Ruofan Liu'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruofan Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruofan Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruofan Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruofan Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2017 yılında SH Shenhua

26 Şubat 2020 yılında TJ Teda

11 Kasım 2020 yılında SH Shenhua

12 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

31 Aralık 2021 yılında SH Shenhua

Ruofan Liu kimdir

Ruofan Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruofan Liu şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Genbao Football Base

Ruofan Liu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin U23 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U21 takımında 9 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 10 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 6 gol atmıştır.

Çin U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 22 gol atmıştır.

Çin U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 13 gol atmıştır.

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Ruofan Liu nereli

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