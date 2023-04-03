Rurik Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rurik Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rurik Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rurik Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rurik Gunnarsson 9 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rurik Gunnarsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rurik Gunnarsson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Rurik Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rurik Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rurik Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rurik Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2022 yılında KR Reykjavík

18 Şubat 2022 yılında KV Vesturbaejar

16 Ekim 2022 yılında KR Reykjavík

Rurik Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rurik Gunnarsson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Rurik Gunnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U17 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.