Rus ajansı açıkladı: Libya ateşkesinde taraflar anlaştı
Rus ajansı, Moskova'da görüşen Serrac ve Hafter görüşmeleri ile ilgili "Taraflar önkoşulsuz ve süresiz ateşkeste anlaştı" iddiasında bulundu.
Rus ajansı, Moskova'da görüşen Serrac ve Hafter görüşmeleri ile ilgili "Taraflar önkoşulsuz ve süresiz ateşkeste anlaştı" iddiasında bulundu.
Türk ve Rus Dışişleri bakanları ortak açıklamalarda bulundu.
Lavrov: Kararlar olumlu yarına kadar metni inceleyecekler.
Çavuşoğlu: Muhtemel ateşkes için taslak metin ortaya çıkardık. Hafter tarafı yarına kadar metni inceleyecek..
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