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  3. Rus akını! Tatil sezonu açıldı, yasakların kalkmasını fırsat bilen Ruslar soluğu Türkiye'de aldı

Rus akını! Tatil sezonu açıldı, yasakların kalkmasını fırsat bilen Ruslar soluğu Türkiye'de aldı

Rusya’da uçuşların açılmasını fırsat bilen Ruslar, tatil için Türkiye'ye akın etti. Rus tur operatörlerinin en çok satış yaptığı yerin Türkiye olduğu açıklandı.

Rus akını! Tatil sezonu açıldı, yasakların kalkmasını fırsat bilen Ruslar soluğu Türkiye'de aldı

Yasakların kalkmasıyla birlikte Rus turistler tatil için ülkemize akın etti. Uçuşların 22 Haziran'da açılmasıyla Türkiye, tur şirketlerinin en çok satış yaptığı yerler arasında birinci sıraya yerleşti.

EN ÇOK SATIŞ TÜRKİYE'YE YAPILDI

Rus basınında yer alan haberlere göre Rusya’dan en çok tur satışının yapıldığı yer Türkiye oldu. Coral Travel şirketinden yapılan açıklamada, “22 Haziran’da güzergahın açılmasından sonra bir sıçrama oldu. İki hafta sonra talepler temmuz ortası için olağan olan göstergelere uygun hale geldi. Uçakların ortalama doluluk oranı yüzde 100’e yakın” ifadeleri kullanıldı.

Rus akını! Tatil sezonu açıldı, yasakların kalkmasını fırsat bilen Ruslar soluğu Türkiyede aldı

SATIŞLARIN YÜZDE 70'İ TÜRKİYE'YE YAPILDI

Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerde Türkiye'yi Rusya, Küba, Maldivler ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Tez Tour şirketinden tarafından yapılan açıklamada da Türkiye’nin tatil tercihi konusunda lider konumda olduğu belirtildi. Ayrıca tatil araştırmasına göre satışların yüzde 70'i Türkiye'ye yapıldı.

PAKET TUR FİYATLARI GİDEREK DÜŞÜYOR

İnturist şirketi tarafından paylaşılan verilerde, Türkiye’ye paket tur fiyatlarının giderek düştüğü belirtildi. Ayrıca yurtdışı tatil taleplerinin pandemi öncesinden daha düşük seviyede olduğunu bildirildi.

Rus akını! Tatil sezonu açıldı, yasakların kalkmasını fırsat bilen Ruslar soluğu Türkiyede aldı

Türkiye’deki en popüler güzergahları açıklayan Coral Travel şirketi,  Antalya, Bodrum ve Dalaman'a yoğun talep olduğunu bildirdi. Öte yandan bir diğer tur şirketi İnturist'in en çok satış yaptığı yer ise Antalya kıyıları. Yapılan rezervasyonlarda ise Alanya ve Kemer ön plana çıkıyor.  Geçen haftanın sonunda Türkiye turlarının ortalama satış fiyatı ise 55 bin 176 rubleydi.

Rus akını! Tatil sezonu açıldı, yasakların kalkmasını fırsat bilen Ruslar soluğu Türkiyede aldı

DELTA VARYANTI RUSLARI ENGELLEMEDİ

Koronavirüse karşı mücadele devam ederken yapılan açıklamalarda, delta varyantına rağmen Rusların Türkiye'de tatil yapmaktan vazgeçmediği ifade edildi. Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus turistleri delta varyantının yayılmaya devam ettiği Türkiye’de tatil yapmaktan vazgeçmediğini söyledi.

Rus akını! Tatil sezonu açıldı, yasakların kalkmasını fırsat bilen Ruslar soluğu Türkiyede aldı

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