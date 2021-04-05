Rus aşısı Sputnik V olan Arjantin Cumhurbaşkanı Fernández, Kovid-19'a yakalandı

Koronavirüs salgınına karşı dünyada aşılama hızla sürerken Arjantin'de koronavirüs salgınına karşı Sputnik V aşısının ilk dozunu Ocak, ikinci dozunu da Şubat ayında yaptıran Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernández geçtiğimiz cuma günü ateşinin çıkması ve hafif baş ağrısı şikayetleri üzerine Kovid-19 testi yaptırdı. Yapılan PCR testin sonucu pozitif çıkarken Fernández'in koronavirüse yakalandığı antijen testi ile de doğrulanırken aşının koruyuculuğu da tartışma yarattı.

"DOKTORUMUN TALİMATLARINA UYUYORUM"

Fernandez, salgına yakalanmasına ilişkin olarak," Şu anki protokole uyuyorum ve kişisel doktorumun talimatlarını uyguluyorum. Yakın temas oluşturup oluşturmadıklarını değerlendirmek için son 48 saat içinde tanıştığım insanlarla temasa geçtim." ifadelerini kullandı.

Başkanın tıbbi ekibi, Fernandez'in durumunun iyi olduğunu belirterek, asemptomatik şekilde hastalığı geçirdiğini söyledi.

Öte yandan Fernández, biri Ocak'ta ve ikincisi Şubat'ta olmak üzere, Sputnik aşısının her iki dozunu da yaptırmıştı.

Söz konusu haber üzerine Sputnik V aşısını geliştiren Rusya'nın Gamaleya Enstitüsü, Şubat ayında The Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırma verilerine dayanarak, aşının yüksek etkinliğini yeniden yineledi.

SPUTNİK V'DEN AÇIKLAMA: DUYDUĞUMUZA ÜZÜLDÜK

Sputnik V'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bunu duyduğumuza üzüldük. Sputnik V enfeksiyona karşı yüzde 91,6, ağır vakalara karşı yüzde 100 etkilidir. Enfeksiyon gerçekten doğrulanırsa ve ortaya çıkarsa, aşı şiddetli semptomlar olmaksızın hızlı iyileşme sağlar. Size hızlı bir iyileşme diliyoruz! "

Kaynak: Daily Mail