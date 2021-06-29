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  3. Rus aşısı Sputnik V’nin ilk partisi geldi | Sağlık Bakanı etkililik oranını açıkladı "Ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili"

Rus aşısı Sputnik V’nin ilk partisi geldi | Sağlık Bakanı etkililik oranını açıkladı "Ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurusu ile ülkemizde kullanılacağı açıklanan Sputnik V’nin yeni etkinlik oranı açıklandı. Rusya haber ajansı Tass verilerinde aşıların etkililik oranı yüzde 97.8 olarak kaydedildi.

Rus aşısı Sputnik V’nin ilk partisi geldi | Sağlık Bakanı etkililik oranını açıkladı "Ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili"

Koronavirüsle mücadele devam ederken,  Rusya’nın koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Türkiye'de kullanılacağı açıklanmıştı. Son yapılan açıklamalarda ilk partinin ülkeye teslim edildiği duyuruldu. 

SPUTNİK V'NİN İLK PARTİ TÜRKİYE'YE GELDİ

Aşıların ilk partisinin ülkeye gelmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rus aşısı Sputnik V aşısının yeni etkinlik verileri açıklandı.  Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından geliştirilen aşının, ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili olduğu bildirildi. Öte yandan aşının Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanımına yönelik verilerinde koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkili olduğu ifade edildi. 

Rus aşısı Sputnik Vnin ilk partisi geldi | Sağlık Bakanı etkililik oranını açıkladı Ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili

ON BİNLERCE KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Türkiye'nin Rusya'dan 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı almak için anlaşma imzaladığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üretimin Türkiye'de yapılacağını söyledi. 

Rusya haber ajansı Tass, 81 binden fazla aşılama verilerinin incelendiğini ifade ederek “Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, Rusya’nın Sputnik V aşısının kullanımı sonrasındaki verileri paylaştı. İki doz Sputnik V aşısı olan 81 binin üzerinde kişiden elde edilen verilere göre aşıların etkililik oranı yüzde 97.8 olarak kaydedildi” açıklamalarına yer verdi.

Rus aşısı Sputnik Vnin ilk partisi geldi | Sağlık Bakanı etkililik oranını açıkladı Ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili

İKİ HAFTA İÇERİSİNDE KULLANIMA GİRECEK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sputnik V aşısının ilk partisinin Türkiye'ye geldiğini belirtmişti. Savaşçı, incelemelerin sürdüğünü söyleyerek, aşının 2 hafta içerisinde kullanıma gireceğini belirtti ve “Rus aşısının koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor” diye konuştu.

Rus aşısı Sputnik Vnin ilk partisi geldi | Sağlık Bakanı etkililik oranını açıkladı Ciddi vakaları önlemede yüzde 100 etkili

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