Ukrayna'yı işgal eden birçok Rus askeri aracının üzerinde 'Z' harfi bulunuyor. Bu simgenin neden araçların üzerinde yer aldığı oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda, Rus askeri araçları üzerinde neden Z harfi var, anlamı ne? Z işareti ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde...

RUS ASKERİ ARAÇLARI ÜZERİNDE NEDEN Z HARFİ VAR, ANLAMI NE?

Araçların yanlarında boyanmış gizemli beyaz bir "Z" işareti bulunuyor. Bu sembolün ne anlama gelebileceği konusunda sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar var. İşaretler şimdilik gizemli ancak amaçlarını yorumlayanlar da bulunmakta.

Araçların üzerinde "Z" harfi ya kendi başına ya da beyaz bir üçgen, kare veya daire içine alınmış olarak gösteriyor. Her iki tarafında iki çizgi bulunan beyaz bir üçgen, kırmızı üçgenler, beyaz daireler, beyaz üçgenler ve beyaz eğik çizgiler gibi diğer semboller de bazı araçlarda görüldü.

İşaretler sadece tanklarla sınırlı değil, aynı zamanda kamyonlarda ve amfibi araçlarda görülüyor.

Z İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Birçok kaynağa göre bu harf, Rusya ve Ukrayna’nın aynı araçları kullanması sebebiyle ayırt edici bir özellik taşıması için araçlara yerleştirildi. Bu da ‘Z’ harfinin, olası bir ‘dost ateşi’ni önlemek; yani Rus askerlerinin birbirine ateş açmasını engellemek için kullanılıyor olabileceğini göstermekte. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusunun birbirlerini tanımak için benzer işaretler kullanmasının da bu ihtimali güçlendirdiğini söylemek mümkün görünüyor.

Rus savunma politikası analisti Rob Lee de geçtiğimiz günlerde bu harf ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Lee’ye göre Rus kuvvetlerine ait olan araçlarda bulunan ‘Z’ harfi, farklı görev güçlerini veya kademelerini tanımlamak için kullanılıyor olabilir. Lee ayrıca, araçlarda bulunan harflerin araçların gittikleri yönleri de gösteriyor olabileceğini sözlerine ekleyerek; yalnızca Z’nin Kharkiv yönünü, üçgen içindeki Z’nin Slavyansk yönünü, daire içindeki Z’nin ise Kramatorsk yönünü gösterebileceğini belirtti. Ancak bu iddiaların hiçbiri henüz doğrulanmadı.

Bunlar dışında harf hakkında farklı teorilerin bulunduğunu da söylemeden geçmemiz gerek. EuroNews’ün haberine göre Rusya’da bulunan bazı kaynaklar işaretin, ordunun batı kanadını temsil etmesinden dolayı ‘batı’ anlamına gelen ‘Zapad’ kelimesinin baş harfi olabileceğini belirtiyor.

Bunlar dışında harfin, ‘ele geçirdik’ anlamına gelen ‘Zabiraem’ kelimesinden esinlenerek kullanılmış olabileceği belirtilirken, ‘Z’nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’ye yönelik olabileceği de iddia ediliyor. Son olarak The Sun gazetesinin haberine göre ortaya atılan iddialar arasında ‘Z’ harfinin, işgalci kuvvetlere takılan ‘Zorro Ekibi’ ismine atıfta bulunmak için araçlara yerleştirmiş olabileceği de yer alıyor.