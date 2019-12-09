Rus askeri tanker gemisi İstanbul Boğazından geçti
RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait askeri tanker gemisi "IMAN" saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı.
RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait askeri tanker gemisi "IMAN" saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada Beşiktaş açıklarına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Boğaz geçisini 1,5 saatte tamamlayan gemi, Akdeniz'e gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.
(FOTOĞRAF)
Kaynak: DHA
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