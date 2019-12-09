RUS ASKERİ TANKER GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait askeri tanker gemisi "IMAN" saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı.
RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait askeri tanker gemisi "IMAN" saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada Beşiktaş açıklarına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Boğaz geçisini 1,5 saatte tamamlayan gemi, Akdeniz'e gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.
Görüntü Dökümü
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-Askeri tanker gemisinin ön ve arka bölümünden nöbet tutan askerlerden detay görüntü
-Askeri gemiden genel ve yakın detaylar
-Boğazdan genel ve yakın detaylar
-Geminin flamasından genel ve yakın detaylar
-Genel ve yakın detaylar
Kaynak: DHA
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