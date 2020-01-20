Rus basınında Libya zirvesi: Türkiye yapıcı rol onadı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Libya Zirvesi Rus basınında da geniş yankı buldu.

Libya'daki taraflar Halife Hafter ve Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in (BM) meşru kabul ettiği hükümetin başkanı Fayez el Sarraj ile ülke liderleri, dün Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

LAVROV: ZİRVE FAYDALI GEÇTİ

Zirveyle ilgili değerlendirmede bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Konferansın genel olarak faydalı geçtiğini düşünüyoruz. Henüz Libya'daki taraflar arasında sağlam bir diyalog kurulması mümkün değil, çünkü yaklaşımlarında çok ciddi farklılıklar bulunuyor. Ancak burada dile getirilen teklifler faydalı olacaktır" ifadelerinde bulundu.

Rusya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Moskovski Komsomolets, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Libya'ya asker gönderme konusunda zirvenin katılımcılarıyla görüş ayrılığına düştüğünü" öne sürdü. Zirvenin basına kapalı yapıldığını hatırlatan Rus gazetesi, "Gazetecilere açıklamada bulunan Sergey Lavrov, zirve sonrası yayımlanan bildiride, Libya krizinin barışçıl yoldan çözülmesi gerektiğinin belirtildiğini dile getirdi. Ancak bunun kolay olmadığını herkes anlıyor" diye yazdı.

Rus TASS Ajansı ise, Alman basınına dayandırdığı haberinde "Türkiye'nin zirvede yapıcı rol oynadığı belirtildi" ifadelerinde bulundu.

'BATI, RUSYA VE TÜRKİYE'Yİ BARIŞ SÜRECİNİN DIŞINA ATMAK İSTİYOR'

Rossiya 24 televizyon kanalında değerlendirmede bulunan Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı Başkanı Aleksandr Malkeviç ise, "Berlin'de alınan kararların uygulanmasının takibi için özel bir uluslararası komite kurulacak. Berlin'de şubat ayında yeni bir siyasi konferans düzenlenmesi kararlaştırıldı. Rusya ve Türkiye'yi barış sürecinin dışına atmak için mümkün olduğunca çaba sarf edecekler" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA