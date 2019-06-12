Rus basketbolunda hırsızlık şoku

Rusya Basketbol Ligi'nde Khimki ile CSKA Moskova arasındaki şampiyonluk maçında bir kişi Khimki'nin oyuncularının soyunma odasına girip basketbolcuların eşyalarını çaldı.

Rusya Basketbol Ligi play-off serisinde Khimki Moskova ile CSKA Moskova arasında üçüncü maç oynandı. İlk 2 maçı kazanan CSKA Moskova'nın bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan etmesi beklenirken maça hırsızlık olayı damga vurdu.

Khimki'nin salonunda gerçekleşen maç hızlı başladı. CSKA'nın oyuna hakim olduğu maçta atmosferde oldukça yüksekti. Sahada büyük mücadele gerçekleşirken başka bir mücadelede Khimki'li basketbolcularının soyunma odasında gerçekleşti. Soyunma odasına gizlice giren üzerinde görevli kartı bulunan bir kişi basketbolculara ait özel eşyaları çaldı.

CSKA Moskova'nın deplasmanda 80 - 62'lik skorla kazandığı maçta Khimki'nin oyuncuları hem sahada hem soyunma odasında kaybetmiş oldu. Khimki'yi seride 3-0 ile geçen CSKA Moskova, Rusya Basketbol Ligi'nde üst üste 8. kez şampiyon olmayı başardı.

Kaynak: İHA