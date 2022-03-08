Rus casus, Putin'in canını okudu! "Putin zevk alıyordu! Reşit olmayan kızlara..."

Polonyum zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden eski Rus casusunun ölmeden önce Putin hakkında bulunduğu iddialar deprem etkisi yarattı. Rusya Devlet Başkanı'nın reşit olmayan genç kızlarla ilişkiye girdiğini söyleyen Alexander Litvinenko, anlattıklarıyla Putin'i yerin dibine sokarken, iddiaların sahibi ile organizatörler tutuklandı.

"BUNDAN ZEVK ALIYOR"

Rus casus Litvinenko'nun itirafları senelerce saklanmış, 2022 yılı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle de açığa çıkarılınca, iddiaların sahipleri tutuklandı. Litveinenko'nun itirafında, "Putin, reşit olmayan kızlarla ilişkiye girmekten zevk alıyor. Hatta bunun için bazı geceler özel organizasyonlar düzenliyor" ifadeleri yer aldı.