Rus Devlet Başkanı Putin'den yeni hamle! Belarus'a nükleer silah yerleştirecek!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir Rus kanalına verdiği röportajda Belasur'a nükleer silah yerleştireceğini duyurdu.

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Rus Devlet Başkanı Putin'den yeni hamle! Belarus'a nükleer silah yerleştirecek!

Putin, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START) yükümlülüklerine uyarak Belarus’a nükleer silahlar yerleştireceklerini duyurdu. Putin açıklamalarında ise, “Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yakın müttefik ve derin ilişkilerimiz olduğunu söyleyerek bunu talep ediyor. Biz nükleer silahları Belarus’a vermiyoruz. ABD de müttefiklerine vermiyor. Aslında onların yıllardır yaptığını yapacağız. Onların belirli müttefikleri var ve taşıyıcılarını hazırlıyorlar. Onları da mürettebatları hazırlıyor. Biz de aynı şeyi yapmaya karar verdik. Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması yükümlülüklerini ihlal etmeden Belaruslu dostlarımıza destek verdik ve 10 uçaklarını buna güre (nükleer silahlar taşımaya göre) geliştirdik. Bu 10 uçak bu türden silahları kullanmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Rus Devlet Başkanı Putin'den yeni hamle! Belarus'a nükleer silah yerleştirecek!

NİSAN AYINDA BELASURS'A NÜKLEER SİLAH YERLEŞTİRİLECEK

Belarus topraklarında da çalışmalarını sürdürdüklerini de belirten Putin, “3 Nisan tarihi itibariyle mürettebatların eğitimine başlıyoruz. 1 Temmuz tarihine kadar da özel depolama tesisi inşasını bitireceğiz” dedi.

Rus Devlet Başkanı Putin'den yeni hamle! Belarus'a nükleer silah yerleştirecek!

İNGİLTERE'DEN BÜYÜK HAMLE

İngiltere’nin, Ukrayna’ya seyreltilmiş nükleer mermiler gönderme kararını da riskli bulduklarını ekleyen Putin, “Bunlar tabii ki kitle imha silahı kategorisinde değil. Bir şekilde radyasyon tozu oluşturuyor ve bu nedenle tehlikeli nitelikte silahlardır. Kullanılması durumunda kaçınılmaz olarak tarım alanları kirlenecek. Bu nedenle yerel sakinler ve çevre için tehlike oluşacak" şeklinde konuştu.

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