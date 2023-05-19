Rus elmaslarına kısıtlama geliyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptırımlardaki yasal düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra Rusya ile elmas ticaretini sınırlandıracaklarını söyledi.

Michel, Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ukrayna'ya güçlü biçimde askeri, siyasi, insani ve mali destek sağlamaya devam edeceğiz." diyen Michel, AB ve üye ülkelerin, Ukrayna'ya şuana kadar 70 milyar avronun üzerinde bir destekte bulunduklarını belirtti.

Michel, AB'nin Rusya'yı engellemek için kapsamlı yaptırım paketleri hazırladıklarını işaret ederek, "Artık yaptırımlardaki yasal boşlukları kapatmaya odaklandık." diye konuştu.

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Michel, Rusya'nın kritik malzemelere erişimini önlemeye çalıştıklarını ve yeni tedbirler alacaklarının altını çizdi.

Michel, G7 zirvesinde Rusya'ya yönelik yaptırımların neden haklı ve gerekli olduğunu daha açık bir şekilde ortaya koyacaklarını ifade etti. '' Rus elmaslarının ticaretini kısıtlayacağız.'' ifadelerini kullandı.

Michel ayrıca Çin ile ilişkilerinin de toplantının gündemine alınacağı işaret ederek, ''Çin ile istikrarlı ve yapıcı bir ilişki karşılıklı çıkarımızadır." değerlendirmesinde bulundu.

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AB'nin değerlerini ve çıkarlarını korumakta kararlı olduklarına dikkat çeken Michel, "Ayrışmak istemiyoruz ama aşırı bağımlılıklarımız azaltmak ve riski düşürmek istiyoruz." dedi.

Michel, Çin'in haksız uygulamalarını da ele almaları, ticari faaliyetleri yeniden dengelemeleri gerektiğini söyledi.

Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen G7 zirvesine, Japonya'nın yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada liderleri katılıyor.

Zirveye, G7 ülkelerinin haricinde AB, Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Vietnam ve Endonezya da davetli.