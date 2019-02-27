"Rus füzesi trafikte sıkıştı"

Rus yapımı kıtalararası balistik füze RS-24 Yars, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki bir otoyolda taşınırken trafikte görüntülendi.

Trafikteki bir başka araçtan çekilen görüntülerde, Rusya'nın modern termonükleer silahlı kıtalararası balistik füzesi, Moskova yakınlarındaki trafikte sıkışmış halde bekliyor.

Gazeteci Alec Luhn, sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşırken "Moskova'da sabah trafiği. Dikkatli olun, ICBMs yolda" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, füzeyi oluşturan zırhlı kolonlardan birinin Moskova'da kutlanacak Zafer Günü'ndeki özel geçit töreni için Alabino'ya götürüldüğünü söyledi.

Füze kolonunu taşıyan ekibin, özellikle trafik yoğunluğunun olduğu ülkenin otoyollarında 400 kilometreden fazla yol kat ettiği açıklandı.

DHA