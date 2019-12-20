Rus gazeteciler Kırklareli'ni tanıtacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin tanıtılması için davet edilen Rus gazetecilere kentin tarihi ve kültürel alanları gezdirildi, gastronomisi anlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı, Kırklareli'ni tanıtma çalışmaları kapsamında davet edilen 17 Rus gazeteci kente geldi.

Kentin ilk yerleşim yeri olan sokak sağlıklaştırma çalışmalarının da yapıldığı Yayla Mahallesi'nde, Roman müzisyenler tarafından klarnet, darbuka ve akordiyonla icra edilen ezgilerle karşılanan konuk basın mensupları, sıcak karşılama için teşekkür etti.

Rus gazeteciler, Atatürk Evi, Ertuğrul Köyü Etnografya Müzesi, Kültür ve Sanat Evi'ni gezdi. Gazetecilere bir restoranda şef Julide Başkur tarafından yöresel yemekler tanıtıldı.

Trakya Kalkıma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla Rus basın mensuplarını kente davet ettiklerini söyledi.

Trakya'ya daha çok yabancı turist çekmek amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını ifade eden Beji, "İstanbul çok büyük tarihi ve turistik merkez olsa da günübirlik turlar kapsamında turistler İstanbul'un çevresini de keşfetmek istiyor. Bu anlamda özellikle gastronomi turizmine, Balkan mutfağına, Türkiye'nin daha küçük butik yerlerindeki lezzetleri, şehirleri, kasabaları tanımak istiyorlar. Deniz, kum, güneş Antalya ve Alanya'daki konseptin haricinde yeni konseptler keşfetmek istiyorlar. Bu ihtiyaçlara cevap verebilecek bir paket hazırladık. Bölgemizdeki bağ rotasındaki yerleri gezdiriyoruz." diye konuştu.

- "Rusça öğrenin" önerisi

Rusya'daki bir gazetenin muhabiri Yaroslav Korobatov da Türkiye başta olmak üzere Kırklareli'ni Rusya'da tanıtmaya çalışacaklarını belirtti.

İnsanların ilgisini Kırklareli'ne çekmek için gayret göstereceklerini ifade eden Korobatov, Rusya ve Türkiye arasında ekonomik anlamda çok iyi bir ilişki olduğunu vurguladı.

Rus turistlerin genellikle sahil, kum ve deniz için Türkiye'ye geldiklerini dile getiren Korobatov, "Benim tavsiyem Kırklareli halkının Rusça öğrenmesidir. Bu şehrin büyük bir potansiyeli var ve büyük ziyaretler olacak bu şehre." dedi.

Kaynak: AA