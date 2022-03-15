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  3. Rus güçleri basın çalışanı dinlemiyor! Ukrayna saldırısında bu defa FOX TV kameramanı öldürüldü!

Rus güçleri basın çalışanı dinlemiyor! Ukrayna saldırısında bu defa FOX TV kameramanı öldürüldü!

FOX haberin yaptığı açıklamada kameraman Pierre Zakrzewski'nin, Ukrayna'daki saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

Rus güçleri basın çalışanı dinlemiyor! Ukrayna saldırısında bu defa FOX TV kameramanı öldürüldü!

Geçtiğimiz gün, New York Times gazetesi muhabiri Brent Renaud, Pazar günü Ukrayna'daki saldırılar sonucu öldürülmüştü. Renaud'un acısı tazeyken, bir haber de ABD televizyon kanalı FOX News'ten geldi.  Fox News, bünyesinde çalışan kameraman Pierre Zakrzewski'nin, Ukrayna'daki saldırılar sonucu görevi başında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rus güçleri basın çalışanı dinlemiyor! Ukrayna saldırısında bu defa FOX TV kameramanı öldürüldü!

"BU KORKUNÇ BİR BİLDİRİ"

FOX News Media CEO’su Suzanne Scott, korkunç haberi dünyaya açıkladı. Peki, ABD'nin iki basın çalışanının da Rus askerlerinin açtığı ateşler sonucu öldürülmesi Joe Biden'ı harekete geçirecek mi?

Arkadaşının öldürüldüğünü açıklayan Scott, “Pierre, bizimle uzun süre görev yaptığı süre boyunca Irak'tan Afganistan'a ve Suriye'ye kadar Fox News için neredeyse her uluslararası hikayeyi kapsayan bir savaş bölgesi fotoğrafçısıydı . Bir gazeteci olarak tutkusu ve yeteneği eşsizdi. Londra merkezli Pierre, Şubat ayından beri Ukrayna'da çalışıyordu. Yetenekleri hızlıydı ve sahada yardım etmek için atlamadığı bir rol yoktu – fotoğrafçıdan mühendise, editörden yapımcıya ve hepsini muazzam bir baskı altında muazzam bir beceriyle yaptı.” ifadelerini kullandı.

Rus güçleri basın çalışanı dinlemiyor! Ukrayna saldırısında bu defa FOX TV kameramanı öldürüldü!Rus güçleri basın çalışanı dinlemiyor! Ukrayna saldırısında bu defa FOX TV kameramanı öldürüldü!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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