Rus güzel Victoria Lopyreva'dan Galatasaray'a destek mesajı

Dev derbinin sonucunun ne olacağı merak edilirken Galatasaray'a Rus manken Victoria Lopyreva'dan destek mesajı geldi.

2018 Dünya Kupası'nın iyi niyet elçisi Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın bugün karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesi Instagram’dan taraftarlara mesaj gönderdi.

Victoria Lopyreva, "Fiziken orada olmasam da gönlüm, kalbim, ruhum sizlerle aslanlar. Elim kalbimde ekran başında bekleyeceğim." Yazdı.

Victoria Lopyreva, fırsat buldukça Galatasaray maçlarına gidiyor.

Galatasaraylı taraftarlar Victoria Lopyreva'ya yoğun ilgi gösteriyor.

VİCTORIA LOPYVERA KİMDİR?

Doğum adı , Victoria Petrovna Lopyreva Rusçası: Виктория Петровна Лопырёва . Victoria Lopyreva, 26 Temmuz 1983 yılında , Rostov-na-Donu Rusya’da dünyaya gelmiştir. Çocukluk eğitimini alırken, müzik ve piyano bölümünü okumuştur.

Rostov Devlet Ekonomi Üniversitesi’ne girmiş ve İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Çocukluğu ve yaşamının büyük kısmı Rostov ‘da geçmiştir. Gençken modellik ajanslarından birçok teklif aldı ancak hepsini reddetti.

Kariyerinin ise başlangıcı, “Model of Don awards” yarışmasıyla başlamıştır. Daha sonrasında ise yine modellik yarışmalarına katılmıştır. Ancak en büyük çıkışını ise hatta kendini duyurmasına katkı sağlayan yarışma , Rusya Güzellik Yarışmasıdır. Victoria Lopyreva , 2003 Rusya Güzellik yarışmasında (2003 Miss Russia ) birinci olmuştur .