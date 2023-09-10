Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında Putin’in partisi yerel seçimlerin galibi oldu

Rusya'nın birçok bölgesinin yanı sıra Ukrayna'da işgal edilen Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da düzenlenen yerel seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi seçimlerin galibi oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında Putin’in partisi yerel seçimlerin galibi oldu

Rusya'nın birçok bölgesinin yanı sıra Ukrayna'da işgal edilen Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da düzenlenen yerel seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi seçimlerin galibi oldu.

Rusya'da ve Rus işgali altındaki Kırım, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un da aralarında bulunduğu 80 bölgede geçtiğimiz cuma günü başlayan yerel seçimler sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi işgal bölgeleri dahil çoğu bölgede resmi olmayan sonuçlara göre seçimi büyük bir farkla seçimi önde tamamladı.

Moskova Belediye Başkan ve Moskova Valisinin de seçildiği seçimlerde ayrıca Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da ölüm ve istifalar nedeniyle boşalan 4 sandalye içinde seçim yapıldı. Moskova Belediye Başkanlığını ise Putin'e en yakın isimlerden olan Sergey Sobyanin kazandı.

Ukrayna ve ABD tepki göstermişti

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın işgali altındaki bölgeler ve Kırım'da düzenlenen seçimlerin hukuki bir bağlayıcılığı bulunmadığı ve geçersiz olduğu ifade edilmiş, Ukraynalılardan seçimleri boykot etmeleri istenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Washington'un Rusya'nın Ukrayna topraklarının herhangi bir bölümüne yönelik iddialarını kesinlikle kabul etmediği belirtilmişti. Rusya'nın bu bölgelerde düzenlediği seçimlerin meşru olmadığı kaydedilen açıklamada, "Uluslararası gözlemciler de dahil olmak üzere Rusya'nın sözde seçimlerine destek verenlere vize kısıtlaması uygulanabileceğini hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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