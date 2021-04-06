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  3. Rus mahkemesi Tiktok'un gözünün yaşına bakmadı! 2 milyon 500 bin ruble para cezası

Rus mahkemesi Tiktok'un gözünün yaşına bakmadı! 2 milyon 500 bin ruble para cezası

Rusya sosyal medya şirketlerine ceza yağdırdı. Verilen cezalara gerekçe olaraksa gençleri yasa dışı eylemlere çağırma iddiası gösterildi.Açılan davada Tiktok'a 2 milyon 500 bin ruble para cezası verildi.

Rus mahkemesi Tiktok'un gözünün yaşına bakmadı! 2 milyon 500 bin ruble para cezası

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'ye destek protestoları sırasında gençleri yasa dışı eylemlere çağıran içeriklerin paylaşılması üzerine sosyal medya şirketlerine açılan davada Tiktok'a 2 milyon 500 bin ruble para cezası verildi.

GENÇLERİ YASA DIŞI EYLEMLERE ÇAĞIRMA İDDİASI

Rus muhalif lider Alexei Navalny'ye destek gösterileri sırasında gençleri yasa dışı eylemlere çağıran içeriklerin paylaşıldığı sosyal medya platformların açılan davalar sürüyor. Moskova'da bugün Tiktok ve Telegram adlı sosyal medya şirketlerinin yargılandığı davada Tiktok, yasa dışı içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle 2 milyon 500 bin ruble (33 bin dolar) para cezasına çarptırıldı. Telegram hakkındaki davanın ise 12 Nisan'a ertelendiği kaydedildi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) talebi ile açılan davaların ilkinde geçtiğimiz hafta Twitter, 3.2 milyon ruble (340 bin Türk Lirası) para cezasına çarptırılmıştı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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