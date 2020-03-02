Rus rakibini yenen milli karateci Mehmetçik’e selam yolladı

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün milli karatecisi Eray Şamdan Rus rakibini yenerek asker selamı ile Mehmetçik'e mesaj yolladı.

Tokyo Olimpiyat elemeleri kapsamında hafta sonu Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen Premier Lig müsabakalarında sporcu Eray Şamdan Büyük Erkekler 60 kilogramda tatamiye çıktı. İlk turda Arnavut Orges Arifi'yi 5-0, ikinci turda Brezilyalı Rafael Nascimento'yu da aynı skorla 5-0 mağlup eden Şamdan, çeyrek finalde İtalyan Danilo Greco'yu 2-2 berabere biten maçın sonunda hakem kararıyla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Finale çıkma müsabakasında bir başka İtalyan rakibi Angelo Crescenzo'ya mağlup olarak altın madalya şansını yitiren Şamdan, üçüncülük maçı yapmaya hak kazandı. Bronz madalya mücadelesinde Rus Evgeny Plakhutin ile tatamiye çıkan Şamdan, Rus rakibini mağlup etti. Rakibini 4-0 mağlup ederek bronz madalyaya ulaşan Şamdan, maç sonrası asker selamı vererek madalyasını Mehmetçik'e adadı. Şamdan, "Destekleyen, dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Mehmetçiğimize selam olsun" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da genç sporcuyu başarısından dolayı kutlayarak, "Ülke ve millet olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri birlik beraberlik içerisinde kenetlenerek aşacağız. Şehitlerimiz için yüreğimiz yanıyor ama sporcumuz Eray Şamdan'ın elde ettiği başarı ve sonrasında Mehmetçiğimizi unutmaması bizleri de gururlandırdı. Kendisini bir kez daha tebrik ediyor kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA