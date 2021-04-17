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Rus savaş gemileri Boğaz’dan böyle geçti

Rus Donanmasına ait 2 savaş gemisi bu sabah 07.30 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçişlerini tamamladı. Gemilere geçişlerde çok sayıda Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

Rus savaş gemileri Boğaz’dan böyle geçti

Rusya’ya ait savaşa gemileri 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga dün sabah saatlerinde Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazına giriş yapmıştı. 

2 gemi bugün sabah İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan gemilerin güvertelerinde çok sayıda güvenlik ekibi görüldü. 

Savaş gemilerine boğazı geçişinde güvenlik botlarımız da eşlik etti. Gemiler Karadeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemileri Boğaz’dan böyle geçti

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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